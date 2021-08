Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Kreuzungsunfall fordert rund 8000 Euro Schaden - Polizei sucht Unfallzeugen (09.08.2021)

Konstanz (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montagvormittag, kurz nach 10.30 Uhr, auf der Kreuzung Europastraße, Alten Graben und Grenzbachstraße kurz vor dem Hauptzollamt ereignet hat. Zwischen einem auf der Europastraße in Richtung Hauptzollamt fahrenden Peugeot 207 einer 86-jährigen Autofahrerin und einem Audi Q7 eines 52-jährigen Mannes kam es auf der mit einer Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung zur Kollision. Bei der Unfallaufnahme gab die Fahrerin des Peugeots an, dass sie als eines der letzten Fahrzeuge auf der Europastraße noch bei "Grün" auf die Kreuzung gefahren sei, um diese geradeaus in Richtung Hauptzollamt zu überqueren. Der Audi-Fahrer gab dagegen an, zunächst bei Rot auf der Straße "Alten Graben" vor der Kreuzung gewartet zu haben. Erst als diese auf "Grün" gewechselt hatte, sei er auf die Kreuzung gefahren, um diese geradeaus in Richtung Grenzbachstraße zu überqueren. Zur Klärung, welcher der beiden Unfallbeteiligten bei "Rot" auf die Kreuzung gefahren ist, bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich mit dem Polizeirevier Konstanz (07531 995-0) in Verbindung zu setzen.

