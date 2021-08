Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) Alkoholisiert hinter dem Steuer eines Opels gegen ein anderes Auto gefahren (09.08.2021)

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

Ein 71-jährige Fahrer eines Opels ist am späten Montagabend, gegen 22.45 Uhr, im alkoholisierten Zustand an der Ecke Peterstraße und Vorstadt gegen einen dort abgestellten Ford gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Ford in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, fuhr der 71-Jährige weiter. Allerdings konnte von Passanten das Kennzeichen des Opels abgelesen und die Polizei verständigt werden. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Unfallverursacher ermitteln. Da dieser mit einem Alkoholtest nicht einverstanden war, wurde eine Blutprobe entnommen. Neben der Abgabe des Führerscheins muss sich der 71-Jährige nun noch in einem Strafverfahren für die Unfallflucht und die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten.

