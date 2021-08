Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Unfallflüchtiger fährt gegen Opel-Heck

Oberndorf-Bochingen (ots)

In der Vöhringer Straße ist am Montag zwischen 14.30 Uhr und 21 Uhr ein Opel Astra von einem unbekannten anderen Auto beschädigt worden. Die Polizei, die wegen Unfallflucht ermittelt, geht davon aus, dass der Unfall beim Ausparken vom Friedhof passiert ist und der Verursacher sich nicht um den Schaden am Heck des Autos in Höhe von 3000 Euro gekümmert hat. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Oberndorf unter Telefon 07423 81010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell