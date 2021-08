Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Einbruch in Kfz-Werkstatt - Polizei bittet um Hinweise (09.08.2021)

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

In den späten Abendstunden des Montags, vermutlich in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr, ist ein unbekannter Täter in eine Kfz-Werkstatt in der Stockacher Straße eingebrochen, hat in einem Büro vorhandene Rollcontainer gewaltsam geöffnet und diese nach Wertgegenständen durchwühlt. Mit einer erbeuteten Geldkassette und darin befindlichem Wechselgeld in geringer Höhe flüchtete der Eindringling über ein Oberlicht aus der Werkstatt. Die Polizei Radolfzell (07732 95066-0) ermittelt nun wegen des begangenen Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

