Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Ortstafel von Fridingen entwendet (07. - 08.08.2021)

Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Zeit von Samstag bis Montagmorgen haben unbekannte Täter eine Ortstafel von Fridingen an der Donau entwendet, welche in einer Höhe von etwa 2,5 Meter am Ortsausgang "Dickenloch" in Richtung Bergsteig aufgestellt war. Das Fehlen der Ortstafel wurde am Montagmorgen festgestellt. Die Polizei Mühlheim an der Donau (07463 9961-0) ermittelt nun wegen des begangenen Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise.

