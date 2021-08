Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Schwenningen (ots)

In der Austraße ist am Montagmorgen ein Motorradfahrer verletzt worden. An der Kreuzung zur Johannesstraße prallte der 56-Jährige mit seiner schweren Tourenmaschine gegen einen BMW, an dessen Steuer eine 21-Jährige saß. Mit einem Unterarmbruch musste der Verunglückte zur Ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Autofahrerin blieb dagegen unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell