POL-FR: Weil am Rhein: Zeugensuche nach Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Rheincenter

Freiburg (ots)

Im ersten Obergeschoss des Rheincenters in Weil am Rhein kam es am Montag, 14.06.2021, kurz vor 19.00 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Männer im Alter von 46 und 52 Jahren beschuldigten sich gegenseitig, angefangen zu haben. Beide machten Verletzungen geltend. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

