Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Geldbeutel aus geparktem Audi gestohlen (08./09.08.2021)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein unbekannter Täter aus einem in der Straße "Hinterweiden" abgestellten Audi eine Geldbörse gestohlen. Vermutlich war der geparkte Audi nicht verschlossen, als sich der Unbekannte im Zeitraum von Sonntagabend, 18.30 Uhr, bis Montagmorgen, 06.30 Uhr, an dem Wagen zu schaffen machte und so die im Seitenfach der Fahrertür deponierte Geldbörse entwenden konnte. In der Geldbörse befanden sich die Fahrzeugpapiere, der Führerschein des Autobesitzers sowie verschiedene Berechtigungskarten. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Trossingen (07425 3386-6) entgegen.

