POL-KN: (VS-Villingen) BMW beim Ein- oder Ausparken beschädigt

Villingen (ots)

Nur wenige Minuten stand ein blauer 5er BMW am Sonntagabend in der Konstanzer Straße, Ecke Karlsruher Straße auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte, als er von einem unbekannten Autofahrer beschädigt worden ist. Der 21-Jährige Besitzer des schon älteren BMW 535i parkte dort zwischen 19 Uhr und 19.20 Uhr, als der Unfall passierte und bei dem durch den Parkrempler an der Front des Autos ein Schaden von rund 3000 Euro entstand. Die Polizei Villingen ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter Telefon 07721 6010.

