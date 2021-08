Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld, Lkrs. VS) Audi-Fahrer kommt von der Straße ab

Königsfeld (ots)

Ein Audi-Fahrer ist am Sonntagnachmittag zwischen Königsfeld und Hardt von der Straße abgekommen. In einer langgezogenen Linkskurve bei der Schlossmühle kam er mit den Rädern zunächst in den Grünstreifen und krachte dann auf eine Stützmauer. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch, weshalb bei dem 52-jährigen Fahrer in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste der bei dem Unfall unverletzt gebliebene Mann an Ort und Stelle abgeben. Am seinem Audi entstand Totalschaden, den die Polizei auf 5000 Euro schätzt. Da Betriebsstoffe am Auto ausliefen, wurde die Feuerwehr Königsfeld alarmiert, die mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen anrückte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell