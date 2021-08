Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) E-Scooter vor einem Einkaufsmarkt gestohlen (07.08.2021)

Konstanz-Petershausen (ots)

Am Samstagabend, in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen E-Scooter der Marke Segway vor einem Einkaufsmarkt in der Reichenaustraße Ecke Schneckenburgstraße gestohlen. Die Besitzerin stellte den Scooter nur kurz vor dem Einkaufsmarkt ab, um einzukaufen. Nach der Rückkehr aus dem Markt gegen 21.45 Uhr war der Roller verschwunden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell