Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Fahrzeuge auf dem Parkplatz Offwiese aufgebrochen (06. - 08.08.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben sich im Laufe des Wochenendes auf dem Parkplatz Offwiese an der Schaffhauser Straße an zwei dort abgestellten Fahrzeugen zu schaffen gemacht, dabei einen Mercedes aufgebrochen und versucht, in einen Opel einzubrechen. Durch die Tat entstand an den beiden Fahrzeugen rund 4000 Euro Sachschaden. Aus dem Mercedes erbeuteten die Täter, nach dem gewaltsamen Aufhebeln einer Fahrzeugtür, knapp 10 Euro Bargeld, ein kleines Werkzeugtool und den Fahrzeugschein. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei erneut: "Lassen Sie keine Wertgegenstände in abgestellten Autos zurück - zumindest nicht im sichtbaren Bereich."

