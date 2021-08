Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Fürstenberg) Essen auf dem Herd vergessen und Wohnung verlassen - Feuerwehreinsatz in der Berliner Straße (08.08.2021)

Konstanz-Fürstenberg (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntagabend an einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße gekommen. Dort hatte ein Mieter im ersten Obergeschoss Essen auf dem eingeschalteten Herd stehen und verließ die Wohnung, ohne den Herd auszuschalten. Nachbarn hörten gegen 20 Uhr den ausgelösten Rauchmelder, nahmen entsprechenden Brandgeruch war und verständigten die Feuerwehr. Diese rückte mit fünf Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften zu dem gemeldeten Brand aus. Über einen vorhandenen Balkon konnte die Feuerwehr die Wohnung betreten und den Topf vom Herd nehmen. Zu einem Brand war es glücklicherweise nicht gekommen. Nach dem Durchlüften der Wohnung war für die Feuerwehr der Einsatz beendet.

