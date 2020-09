Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Radfahrerin schwer verletzt - Verkehrsbehinderungen

Kleve (ots)

Am Donnerstag (24.09.2020) kam es gegen 10:25 Uhr auf der Kreuzung Tiergartenstraße/Gruftstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 82-jähriger Mann aus Bedburg-Hau fuhr mit seinem VW vom Klever Ring in Richtung Gruftstraße. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem VW einer 53-jährigen Kleverin, die auf der Tiergartenstraße stadteinwärts unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde einer der beiden beteiligten PKW gegen das Pedelec einer ebenfalls auf der Tiergartenstraße stadteinwärts fahrenden 51 Jahre alten Frau aus Kranenburg gedrückt. Bei dem Unfall wurden die 53-Jährige leicht und die Pedelecfahrerin schwer verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Gruftstraße gesperrt. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 82-jährige trotz für ihn geltenden Rotlichts in den Kreuzungsbereich eingefahren ist. (SI)

