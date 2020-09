Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht durch LKW

Emmerich (ots)

Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, hat sich ein bislang unbekannter Lkw-Führer am Mittwochmorgen auf der Reeser Straße aus dem Staub gemacht. Die Besitzerin eines grauen Opel Corsa mit Klever Kennzeichen hatte ihren Wagen in Höhe der Hausnummer 8 ordnungsgemäß abgestellt. Gegen 09.35 Uhr vernahm aus ihrer Wohnung heraus ein Krachen und Hupen, was sie zunächst nicht dem Unfall zuordnete. Kurze Zeit später klingelte ein Zeuge bei ihr, der den Unfall beobachtet hatte und dem verursachenden LKW noch hupend hinterher gefahren war. Der Lkw soll ein GE-lsenkirchener Kennzeichen besessen haben. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt weitere Zeugen.

