Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich der Fahrer eines Sattelzuges am Mittwochmorgen, 23.09.2020, von der Unfallstelle entfernt. Der Verursacher hatte beim Versuch, von der Kirchstraße im Ortsteil Hasselt nach rechts in den Friedenspfad abzubiegen, den auf der Kirchstraße geparkten weißen Fiat Scudo eines Fensterreinigungsunternehmens an der hinteren rechten Seite beschädigt. Der Geschädigte hatte den Anprall gegen 09.00 Uhr zwar gehört und war auf die Straße geeilt, sah aber nur noch, wie die Zugmaschine mit ausländischem Kennzeichen in Richtung Schulstraße davonfuhr. Die Plane des Aufklebers war seitlich mit Toiletten bebildert, auf der Rückseite stand der Schriftzug "Hamburger". Es ist davon auszugehen, dass der Verursacher im Hasselter Gewerbegebiet unterwegs war. Die Polizei Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt weitere Zeugen. (SI)

