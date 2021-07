Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 22-Jähriger mit ohrenbetäubendem Lärm unterwegs - Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen - Tatzeit koorigiert!

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Spezialisten der Verkehrspolizei Mannheim zogen am Mittwochabend den Golf eines 22-jährigen Mannes aus dem Verkehr, als dieser mit ohrenbetäubendem Lärm im Stadtteil Neckarstadt unterwegs war. Der junge Mann fiel den Beamten gegen 20.45 Uhr in der Käfertaler Straße aufgrund seines lauten Abgasgeräuschs auf. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizisten sofort, dass der junge Mann offenbar Veränderungen an der Abgasanlage des Fahrzeugs vorgenommen hatte. Eine Geräuschpegelmessung ergab, dass der maximal zulässige Geräuschpegel deutlich überschritten war. Das Fahrzeug wurde zur eingehenden Inaugenscheinnahme zur Dienststelle gebracht. Hier wurde festgestellt, dass zusätzlich zur veränderten Abgasanlage eine Auspuffklappe eingebaut worden war, die sich auf Knopfdruck öffnen lasst. Aufgrund der Veränderungen und des damit unzulässig veränderten Abgas- und Geschräuschverhaltens des Fahrzeugs wurde dieses zunächst einbehalten und die zuständige Zulassungsstelle informiert. Ohne Rückbau der durch den 22-Jährigen getätigten Veränderungs darf das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum nicht mehr in Betrieb genommen werden. Neben einem empfindlichen Bußgeld werden auf den jungen Mann nun Kosten für das Abschleppen zu einer Fachwerkstatt, den Rückbau, technische Gutachten und möglicher Stilllegungs- und Wiederzulassungsverfahren zukommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell