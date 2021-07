Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Rittenweiher: Lebensmittelautomaten beschädigt und geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht - Pressemeldung Nr. 2

Bild-Infos

Download

Weinheim-Rittenweiher (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am Samstagmorgen im Weinheimer Ortsteil Rittenweiher ein Lebensmittelautomat beschädigt oder der Täter versuchte, in diesen einzubrechen. Durch einen Zeugen wurde ein unbekannter Mann während der Tatausführung gestört und angesprochen, woraufhin dieser unter Zurücklassung seines Fahrrades und eines Korbes in Richtung Oberflockenbach flüchtete. Sowohl das Fahrrad als auch der Korb wurden sichergestellt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt - 165 bis 170 cm groß - Normale Statur - Braunes, gelocktes Haar - Drei-Tage-Bart - Trug ein weißes Hemd und dunkelblaue Shorts

Geschädigte, denen der abgebildete Korb oder das Fahrrad entwendet worden sind bzw. Zeugen, denen der beschriebene Mann am Samstag mit dem Fahrrad aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell