Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Mann belästigt Frau in der Hauptstraße - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots)

Ein 41-Jähriger belästigte am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr in der Hauptstraße eine 46-Jährige Frau. Während die 46-jährige Frau am Samstagnachmittag vor dem Einkaufsgeschäft "Hema" in der Hauptstraße auf Angehörige wartete, näherte sich ihr ein Mann in sexueller Absicht und griff ihr mit der Hand ans Gesäß. Die Frau forderte den Mann auf, sein belästigendes Handeln zu unterlassen. Als dieser die Frau heftig verbal anging, entfernte sie sich. Das Erlebte schilderte sie kurz darauf einer Polizeistreife, die den Mann, der noch immer auf der Straße vor dem Ladengeschäft saß, samt seinem Hund mit zum Polizeirevier nahm. Nach der Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Kriminalpolizei in Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

