Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor Betrugsmasche via WhatsApp

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit häufen sich Betrugsnachrichten, die über den mobilen Messengerdienst "WhatsApp" versendet werden. Das Polizeipräsidium Mannheim warnt vor dieser bundesweit bekannten Betrugsmasche, der zuletzt eine junge Frau aus Heidelberg zum Opfer fiel.

Die 23-Jährige erhielt zunächst per SMS eine Nachricht, in welcher ein 6-stelliger Verifizierungscode für WhatsApp hinterlegt war. Gesendet wurde diese Nachricht von einer der Frau persönlich bekannten Person, deren Nummer bereits in den Kontakten abgespeichert war. In der besagten Nachricht wurde die Geschädigte zusätzlich darum gebeten, den 6-stelligen Code an den Absender via WhatsApp zurückzusenden.

Nachdem der Code an den vermeintlichen Absender über WhatsApp weitergeleitet worden war, verlor die Geschädigte mit sofortiger Wirkung Zugriff auf ihren eigenen WhatsApp-Account. Des Weiteren erhielten alle gespeicherten Kontakte ebenfalls eine Nachricht mit gleichem Inhalt einen Verifizierungscode weiterzuleiten.

Auch wenn finanzielle Schäden nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden können und die Geschädigten durch eine Neuanmeldung in der Regel wieder Kontrolle über ihren WhatsApp-Account erhalten, handelt es sich in Fällen wie diesen um ein sogenanntes "Smishing". Unter Smishing versteht man den Diebstahl von Zugangsdaten über gefälschte SMS-Nachrichten.

Bei verdächtigen SMS-Nachrichten raten wir daher folgendes:

- Löschen Sie die verdächtige Nachricht. - Klicken Sie auf keinen Fall auf in der Nachricht eventuell enthaltene Links. - Leiten Sie keine vermeintlichen Verifizierungscodes an Bekannte weiter. - Fragt Ihr Telefon, ob eine App installiert werden soll, bestätigen Sie dies auf keinen Fall. - Richten Sie über Ihren Mobilfunk-Anbieter eine Drittanbieter-Sperre ein.

