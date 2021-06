Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Eine 12-jährige Fahrradfahrerin erlitt bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Stadtteil Wieblingen leichte Verletzungen. Die 12-Jährige wollte, ohne abzusteigen, am Fußgängerüberweg in Höhe der Klostergasse die Mannheimer Straße in Richtung Maaßstraße überqueren. Dabei wurde sie von einem 30-jährigen Ford-Fahrer erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Sie erlitt dabei lediglich geringfügige Verletzungen, die keine medizinische Versorgung vor Ort erforderlich machten.

Gegen den Fahrer des Ford wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

