Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Ruhestörung endet in Widerstand

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag, 15.05.2021, gegen 04.10 Uhr wurde von dem Gelände des Kleingartenvereins "Martinsberg" eine bereits länger andauernde Ruhestörung durch Musik und Getrommel gemeldet. Bei Eintreffen der Streifen flüchten bereits mehrere Personen unerkannt. Die Quelle der Ruhestörung kann von einem Gartengelände ausgemacht werden. Der 28-jährige Verantwortliche verhält sich von Beginn der Maßnahme an unkooperativ. Er verweigert die Angabe seine Personalien. Als die Beamten eine Trommel sicherstellen, stellt sich der Mann in den Weg und versucht einen Beamten weg zu schieben. Es kommt zum Gerangel. Hierbei kann der Störer mit größerem Kraftaufwand gefesselt werden. Der Mann ist deutlich alkoholisiert. Die Blutentnahme wird angeordnet. Ein Strafverfahren wegen Widerstands, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die aktuelle CoBeLVO wurden eingeleitet. Die eingesetzten Beamt*innen bleiben unverletzt.

