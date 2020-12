Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pritschenwagen begeht Unfallflucht

Hochstellerhof - K6Hochstellerhof - K6 (ots)

Gestern, gegen 14:50 Uhr, befuhr eine 26jährige Frau aus dem Landkreis mit ihrem Mitsubishi ASX die K6 vom Hochstellerhof kommend in Fahrtrichtung Kettrichhof. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Es handelte sich vermutlich um einen Pritschenwagen, der zu weit links fuhr, so dass der linke Außenspiegel des Mitsubishi in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Verursacher fuhr einfach weiter. Die Schadenshöhe beträgt circa 600 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell