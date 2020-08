Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoeinbrecher beobachtet/Altkleider-Diebin/Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Werdohl (ots)

Unbekannte sind am Samstagmorgen um 1.15 Uhr in der Waldstraße in einen weißen Seat Leon eingebrochen. Um diese Uhrzeit wurden Zeugen auf zwei junge Männer aufmerksam geworden, die sich an dem Pkw "zu schaffen" machten. Als die Täter merkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie. Die Zeugen informierten den über ihnen wohnenden Pkw-Besitzer, der die Polizei rief. In dem Wagen lagen Geld und eine EC-Karte. Beides ist nun weg. Außerdem hat der Wagen diverse Kratzer bekommen. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Oft genügt bereits das Kleingeld in der Mittelkonsole als Anreiz, ein Auto aufzubrechen. Deshalb: Keine Wertsachen im Fahrzeug liegen lassen!

Mit einem Ast angelte am Samstag um 15.20 Uhr Kleidung aus einem Altkleidercontainer an der Brückenstraße. Ein Zeuge beobachtete das und meldete es dem Eigentümer des Containers. Der erstattete Anzeige wegen Diebstahls.

Einer 80-jährigen Werdohlerin wurde am Freitag gegen 12.15 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter am Fritz-Thomée-Platz die Geldbörse gestohlen. Das Portemonnaie steckte in ihrer nicht verschlossenen Handtasche. Während des Einkaufens fiel der Frau nichts Verdächtiges auf.

Leider passieren solche Diebstähle immer wieder. Im vertrauten Laden "um die Ecke" stellen insbesondere Seniorinnen ihre Handtasche gerne in den Einkaufskorb oder hängen sie hinten an den Haken. Doch niemand hat beim Einkaufen seinen Wagen immer im Blick. Geschickte Täter/-innen wissen das, beobachten ihre Opfer eine Weile und greifen im entscheidenden Augenblick blitzschnell zu. Deshalb der Rat der Polizei: Verwahren Sie Wertsachen dicht am Körper - zum Beispiel in einer Jacken-Innentasche.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell