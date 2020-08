Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandstifter am Waldrand

Rollerfahrer ins Gesicht geschlagen

Fahrraddieb geflüchtet

Meinerzhagen (ots)

An der Kohlbergstraße brannte Freitagabend eine Fläche von etwa 2 qm. Anwohner bemerkten den Qualm und sahen noch eine circa 170-175 cm große, grau gekleidete Person wegrennen. Mit einem Eimer Wasser rannten die Bewohner los und löschten das Feuer. Durch ihr beherztes Eingreifen musste die Feuerwehr Meinerzhagen nicht mehr tätig werden. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Im Tagesverlauf sollen sich dort Jugendliche aufgehalten haben.

Ein Rollerfahrer geriet Freitagabend mit einem Autofahrer aneinander. Das spätere Opfer (33) fuhr auf seinem Roller den Siepener Weg in Richtung Oststraße/Weidenstraße. Hinter ihm fuhr ein Pkw, der stark bremsen musste, um ihm nicht aufzufahren. Am Zebrastreifen an der Weidenstraße überholte der PKW den Roller links der Verkehrsinsel im Gegenverkehr. Auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes stellte der Meinerzhagener sein Gegenüber zur Rede. Daraufhin schlug ihm der unbekannte Täter mehrfach ins Gesicht. Das Kennzeichen ist bekannt. Täterbeschreibung: Anfang bis Mitte 20 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, Bart. Zeugenhinweise zum Vorfall nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Montag auf der Straße "Zum Rothenstein" einen Pflanzkübel, der vor einem Wohnhaus stand.

Im Rahmen der Streife bemerkten Polizeibeamte am Samstag, um 4.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes "Zum Eickenhahn" ein Fahrrad. Dieses lehnte an einen Stein und hatte wenige Minuten zuvor noch nicht dort gestanden. Als die Beamten auf den Parkplatz fuhren, rannte plötzlich eine dunkel gekleidete Person mit Kapuze und großem, hellem Rucksack in Richtung Sportplatz davon. Trotz Fahndung blieb der Verdächtige verschwunden. Es besteht der Verdacht, dass das Mountainbike zuvor gestohlen wurde. Die Polizisten stellten es daher sicher und leiteten Ermittlungen wegen Diebstahls ein. Zeugenhinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell