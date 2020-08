Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreister Drängler am Automaten

Flaschenwerfer greift Polizeibeamte an

Schläge nach Ruhestörung mit Musikbox

Lüdenscheid (ots)

Ein 49-Jähriger musste Samstag ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte vor einem Lokal auf der Knapper Straße Streit mit einem unbekannten Mann. Aus noch unbekannten Gründen rangelten beide miteinander und gingen zu Boden. Dabei verletzte sich der Lüdenscheider leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn gegen 2 Uhr in eine Klinik. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 - 35 Jahre alt, etwa 170 - 175 cm groß, korpulente Figur, dunkle kurze Haare. Hinweise hinsichtlich der Körperverletzung nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

Erst bewarf er seinen Nachbarn mit einer Flasche. Dann griff er Polizisten mit Teller und Gabel an und landete im Gewahrsam. Ein 37-jähriger stand Samstagmittag vor seinem Wohnhaus an der Glatzer Straße. Plötzlich flog aus dem zweiten Obergeschoss des Hauses eine Flasche in seine Richtung, gepaart mit Provokationen. Da es ihm gelang rechtzeitig auszuweichen, blieb er unverletzt. Der Lüdenscheider erkannte seinen Nachbarn wieder und rief die Polizei. Als die Polizisten sich Zutritt zur Wohnung verschaffen, werden sie vom 43-jährigen Beschuldigten erst mit Gabel und Teller in der Hand und anschließend mit Faustschlägen angegriffen. Den Polizisten gelingt es den unter Einfluss von Amphetaminen stehenden Mann zu überwältigen. Sie nahmen ihn in Gewahrsam und zeigten ihn wegen Beleidigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte an.

Einem Mann ging es offenbar Samstag im Stern-Center nicht schnell genug. Vor den Geldautomaten im ersten Obergeschoss hatte sich eine Schlange gebildet. An zweiter Stelle in der Schlange: eine 72-jährige Dame, die nicht damit rechnete, heute noch zur Polizei gehen zu müssen. Direkt hinter ihr ein bisher unbekannter Täter, der, wie die Frau später berichten wird, von Anfang an einen aggressiven Eindruck gemacht habe. Als gegen 13.40 Uhr der Automat von einer unbekannten Frau frei gemacht wird, will die Dame herantreten. Dies verhindert der Täter jedoch. Er drängelte sich vor, in dem er der Seniorin mit dem Ellbogen gegen den Oberkörper stieß und ihr auf den Fuß trat. Nachdem er sein Bankgeschäft erledigt hatte, ging er davon. Das leicht verletzte Opfer ging kurz darauf zur Wache und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20-35 Jahre, normale Statur, Deutsch ohne Akzent, Glatze, Mund-Nasen-Schutz, blaue Jeans, weißes T-Shirt mit "aufgedruckten, bunten Kassetten" auf der Brust. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf der Friedrichstraße kam es Samstag, gegen 14.50 Uhr, an einer Gaststäte zu Meinungsverschiedenheiten. Nach zunächst verbalem Streit soll ein Mann (49) sein Opfer (59) zunächst beleidigt und anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Lüdenscheider wurde leicht verletzt. Der Beschuldigte erschien später selbst auf der Polizeiwache und schilderte seine Sicht der Dinge, wonach er u.a. zunächst beleidigt worden sein soll. Die Hintergründe klärt die Polizei nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Eine Ruhestörung auf der Fontanestraße rief Sonntag, 3.15 Uhr, die Polizei auf den Plan. Anwohner hatten Beschwerde geführt, dass mehrere Jugendliche mit einer lauten Musikbox über die Straße gehen. Als die Polizisten eintrafen, stritten die Jugendlichen gerade mit Anwohnern. Die Opfer (23+24) schilderten, sie seien kurz zuvor von einem 44-jährigen Lüdenscheider mit Fäusten geschlagen worden. Er habe sie aufgefordert, die Musik leise zu machen. Der Tatverdächtige stritt die Tat ab. Die anderen hätten ihn provoziert, weswegen es zu einem kleinen Gerangel gekommen sei. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Zeugen bemerkten Sonntag, 22.45 Uhr, ein offenstehendes Fenster an einem Getränkemarkt an der Bräuckenstraße. Täter hatten es offenbar vorher aufgehebelt und dabei Sachschaden angerichtet. Beute machten sie keine. Polizisten durchsuchten das Gebäude. Die Täter waren bereits über alle Berge. Nun werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

Ein 34-jähriger Lüdenscheider soll Samstagnachmittag in zwei Bekleidungsgeschäften am Rathausplatz sowie auf der Knapper Straße geklaut haben. Dabei ließ er u.a. eine Armbanduhr sowie eine Windjacke mitgehen. Zeugen bemerkten den Vorfall und riefen die Polizei. Die Beamten stellten die Beute sowie ein Messer, das der mutmaßliche Dieb mit sich führte, sicher. Der unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Tatverdächtige verbrachte den Rest des Tages in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt.

Ein nacktes Pärchen sorgte am Sonntag kurz nach Mitternacht auf der Altenaer Straße für eine gefährliche Situation. Ein Pkw-Fahrer, der in Richtung Altena unterwegs war, sah das nackte Paar am Fahrbahnrand stehen. Zunächst warf die Frau einen Behälter mit Alkohol gegen seinen Wagen, dann sprang der Mann urplötzlich auf die Straße, direkt vor den Pkw. Der Fahrer musste voll abbremsen und auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer holte die Polizei. Während der Streifenwagen eintraf, rannte das nackte Pärchen weg. Die Polizeibeamten erkannten die beiden allerdings. Es handelt es sich um einen 42-jährigen Lüdenscheider und eine 22-jährige Lüdenscheiderin. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und eines wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

