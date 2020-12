Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Mofaroller

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 12.12.2020, 20:30 Uhr - 13.12.2020, 15:00 Uhr. Ort: Zweibrücken, Fruchtmarktstraße 18. SV: Ein bislang unbekannter Täter warf einen weißen Mofaroller um, den der Besitzer am Beginn des separaten Parkstreifens in Höhe des genannten Anwesens platzsparend abgestellt hatte. Am Roller entstand Sachschaden von ca. 300 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

