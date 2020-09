Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendieb geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge meldete am Montagmorgen eine schlafende Person in der Parkanlage Am Gottesacker.

Bei der Überprüfung des Mannes fanden die Polizisten eine Geldbörse. Diese gehörte offensichtlich nicht ihm, da die Dokumente eine andere Person ausweisen. Der mutmaßliche Taschendieb gab zu, den Geldbeutel am Tag zuvor am Bahnhof entwendet zu haben. Das Bargeld hätte er ausgegeben.

Der eigentliche Besitzer war von einem Verlust der Geldbörse ausgegangen. Er wurde über den Fund informiert. Nachdem der Geschädigte den Inhalt überprüft hatte, konnte er bestätigen, dass alle Dokumente vorhanden waren, nur das Bargeld fehlte. |elz

