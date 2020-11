Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Wippringsen - Roller entwendet

MöhneseeMöhnesee (ots)

In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr ist am Mittwoch an der Straße "An der Haar" ein Roller von unbekannten Tätern entwendet worden. Das schwarze Piaggio-Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 473WMF war unter einem Carport abgestellt. Auffällig an dem Roller ist der im Bereich der Rückleuchten angebrachte Schriftzug "MEINS". Zudem ist der linke Außenspiegel sowie die linksseitige Frontverkleidung beschädigt. Zeugenhinweise zum Fahrzeug, der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (wo)

