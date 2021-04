Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Trendelburg-Gottsbüren: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 01:11 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4892007 veröffentlichte Pressemitteilung):

Trendelburg (Landkreis Kassel):

Nach dem Brand eines unbewohnten Hauses in der Straße "Auf der Breite" in Trendelburg-Gottsbüren am gestrigen Sonntagabend haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Montag ihre Ermittlungen an der Brandstelle fortgesetzt. Wie sie berichten, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, wodurch das Feuer in dem Haus ausgelöst worden war. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen aber bislang nicht vor. Den entstandenen Schaden an dem Haus, das nach dem Brand unbewohnbar und einsturzgefährdet ist, beziffern die Kriminalbeamten auf rund 50.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen der Beamten des K 11 zur Brandursache dauern an.

