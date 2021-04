Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Von der Fahrbahn abgekommen, PKW - Fahrerin schwer verletzt Brakel, K 18, Freitag, 16.04.2021, 18.10 Uhr

Brakel (ots)

Eine 18 jährige PKW - Fahrerin aus Brakel befuhr die K 18 (Emde) von Brakel in Richtung Bad Driburg. Aus bisher noch nicht bekanntem Grund kam der VW Golf nach rechts von der Straße ab, prallte gegen die Böschung des Straßengrabens und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb einige Meter weiter im Wald auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde aus dem total beschädigten Fahrzeug befreit und schwerverletzt in das Krankenhaus Höxter verbracht. An dem schwarzen VW Golf entstand ein Schaden von 2000 Euro.

