POL-HX: Anhänger kippt um, Trecker-Fahrer verletzt sich bei Unfall

Verletzt wurde der Fahrer eines Traktors in Borgentreich, als er mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine von einem Feldweg abkam, der beladene Anhänger sich löste und umkippte.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 15. April, gegen 15:15 Uhr, auf der Straße "Am Siekbach". Der 44-jährige Fahrer kam außerhalb der Ortschaft Borgentreich auf einer asphaltierten Straße, die durch landwirtschaftliche Flächen führt, mit seinem Gespann nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr ein Stück durch den Graben und überfuhr mit dem Traktor eine Feldauffahrt. Als dann der mit Erde beladene Anhänger gegen die Feldauffahrt stieß, löste sich der Anhänger von der Zugmaschine und kippte auf die linke Seite. Die geladene Erde rutschte vom Anhänger auf das Feld. Der Schlepper fuhr zunächst weiter und kam wieder nach rechts auf die Straße, hielt dann aber an.

Der Fahrer des Traktors verletzte sich bei dem Unfall. An der Unfallstelle wurde der Mann notärztlich behandelt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Borgentreich betreute den Traktor-Fahrer vor Ort bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und führte eine Reinigung der Fahrbahn durch.

Die Bergung des Anhängers und der verlorenen Ladung organisierte der betroffene Landwirt eigenständig. Wie hoch der entstandene Sachschaden an dem Trecker durch eine gesplitterte Scheibe und an dem Anhänger ist, lässt sich derzeit nicht beziffern. /ell

