Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zier-Orgelpfeifen in Kirche zerstört

Höxter (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro richteten Unbekannte in der Kirche St. Anna in Höxter-Fürstenau an. Am Sonntag, 11. April, im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr hatten sich die unbekannten Täter in der Kirche aufgehalten und Zier-Orgelpfeifen zerstört. Ebenfalls wurden Kerzen angezündet, Streichhölzer auf dem Boden verteilt und zwei Zettel mit Beschriftungen hinterlassen. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

