Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz

Warburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Paderborner Tor in Warburg wurde ein geparktes Auto angefahren und beschädigt, der Verursacher entfernte sich jedoch unerkannt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 9. April. Eine 50-Jährige stellte um 8.50 Uhr ihren schwarzen Audi A 3 in einer Parkbucht an dem Einkaufsmarkt ab und entfernte sich. Als sie gegen 10.10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Kratzer vorne links an ihrem Wagen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter 05271/962-0. /nig

