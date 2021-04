Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mercedes prallt gegen Trecker

82-Jähriger in Lebensgefahr

Nieheim (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes-SUV und einem Trecker sind zwei Menschen schwer verletzt worden, der 82-jährige Treckerfahrer schwebt in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 12. April, auf der K 5 kurz vor Nieheim-Holzhausen. Gegen 15.15 Uhr war der 44-jährige Fahrer mit seinem weißen Mercedes-Geländewagen von der B 252 kommend in Richtung Holzhausen unterwegs. Auf der rechten Fahrbahnseite stand ein Trecker an einer Hofausfahrt, auf dem Fahrersitz saß der 82-jährige Treckerfahrer. Die Vorderräder ragten offenbar ein Stück in die Fahrbahn hinein.

Der Mercedes-Fahrer bemerkte das landwirtschaftliche Fahrzeug nicht rechtzeitig und prallte mit der rechten Vorderseite gegen ein Vorderrad des Treckers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Trecker umgeworfen, beide Achsen brachen ab und der Treckerfahrer wurde auf die Straße geschleudert. Aufgrund seiner erheblichen Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den 82-Jährigen in eine Spezialklinik nach Bielefeld flog. Es besteht Lebensgefahr. Auch der Mercedes-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt, der Trecker wurde völlig zerstört. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurden die betroffenen Fahrzeuge auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt, die weiteren Ermittlungen durch die Polizei Höxter laufen. /nig

