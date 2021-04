Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Tabakwaren aus Discounter entwendet

Bad Driburg (ots)

Während der Öffnungszeiten zwischen ca. 12.00 Uhr und 15.00 Uhr am Samstag, 10.04.2021, gelang es bisher unbekannten Tätern in einem Discounter an der Dringenberger Straße in Bad Driburg, Tabakwaren im Wert von ca. 775 Euro zu entwenden. Die Ware wird üblicherweise in einem Schrank im Kassenbereich aufbewahrt, der nur auf Anforderung von Kunden durch die Angestellten an der Kasse geöffnet wird. Da der Schrank nicht aufgebrochen wurde, müssen die Täter die Mitarbeiter abgelenkt und einen unbeobachteten Moment für den Diebstahl genutzt haben. Die Kriminalpolizei in Bad Driburg, 05253 - 98700, fragt, wer Hinweise im Zusammenhang mit diesem Diebstahl geben kann. /Te.

