Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Warburg (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag, 09.04.2021, bis Samstagvormittag, 10.04.2021, beschädigten bisher Unbekannte eine Gebäudewand an der Sekundarschule am Stiepenweg in Warburg, indem Blechverkleidungen, Dämmung und Kabel herausgerissen wurden. Zudem wurden Mülleimer und Fliegengitter beschädigt. Für die Stadt Warburg ist ein Schaden von ca. 400 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei in Warburg, 05641 - 78800, bittet um Hinweise zu Beobachtungen, die mit den Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen könnten. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell