Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben

Steinheim (ots)

Am Montag, 12. April, war in Steinheim einer 76-jährigen Frau die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen worden. Die Tat muss sich gegen 13 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Lipper Tor in Steinheim ereignet haben. Die Tasche befand sich, mit einem Reißverschluss verschlossen, an einem Einkaufswagen. Der Diebstahl fiel erst auf, als die 76-Jährige an der Kasse bezahlen wollte und die Geldbörse fehlte. Darin befand sich neben Bargeld und Ausweisen auch eine EC-Karte. Trotz anschließender Kartensperrung stellte sich später heraus, dass unmittelbar nach dem Diebstahl mit der entwendeten EC-Karte eine Abbuchung in Höhe von 2.000 Euro durchgeführt wurde. Hinweise von möglichen Zeugen bitte per Telefon an 05271/962-0. /nig

