Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0417 --Schlägerei in Gröpelingen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Buxtehuder Straße Zeit: 12.07.20, 02.35 Uhr

Im Stadtteil Gröpelingen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer größeren Auseinandersetzung. Dabei griffen etwa 15-20 Personen mehrere Gäste eines Lokals an. Insgesamt wurden vier Personen im Alter zwischen 29 und 41 Jahren leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es zunächst zu einer Streitigkeit in einer Kneipe in der Buxtehuder Straße. Daraufhin wurden die zwei Hauptakteure von einem 29-jährigen Mitarbeiter des Lokals verwiesen. Kurze Zeit später, gegen 02.35 Uhr, kamen sie mit insgesamt etwa 15-20 Personen zurück. Dabei sollen Einzelne laut Zeugenaussage mit Messern, Hämmern und Metallstangen bewaffnet gewesen sein. Aus der Gruppe heraus wurden mehrere Gäste auf der Straße unter anderem durch Schläge und Tritte unvermittelt angegriffen. Einige Besucher retteten sich in das Lokal und schlossen die Tür. Die Angreifer versuchten daraufhin wieder in den Schankraum zu gelangen und schlugen die Scheibe der Eingangstür ein. Danach flüchtete die Personengruppe unerkannt.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort vier verletzte Personen fest. Zwei Rettungswagen verbrachten einen 41 und 30 Jahre alten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 29-jähriger Gast, sowie der Angestellte des Lokals wurden ebenfalls leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen nach der Auseinandersetzung durch die Kriminalpolizei dauern an. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat am Sonntag gegen 02.35 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Buxtehuder oder der angrenzenden Straßen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Stefanie Freund

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell