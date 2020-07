POL-HB: Nr.: 0416 --Polizei stellt zwei Diebe

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vahr, Richard-Boljahn-Allee Zeit: 09.07.20, 02.10 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten zwei Personen im Stadtteil Vahr die Räder von einem Auto zu entwenden. Die Polizei nahm zwei Männer nach kurzer Flucht fest.

Gegen 02:10 Uhr informierten Zeugen die Polizei, nachdem sie zwei auffällige Männer auf einem Parkplatz an der Richard-Boljahn-Allee beobachteten. Augenscheinlich versuchten diese gerade die Reifen von einem geparkten Mercedes zu entwenden. Dafür wurde das Auto bereits angehoben und mehrere Radmuttern wurden gelöst. Nachdem die Polizei schnell vor Ort eintraf, flüchteten die zwei Personen zu Fuß in die Henri-Dunant-Straße. Einer der beiden 21-Jährigen versuchte sich unter einem Fahrzeug zu verstecken. Der andere kletterte über ein Tor eines Autohauses. Beide Fluchtversuche blieben jedoch erfolglos und die Männer wurden durch die Polizei gestellt. Am Tatort stellten die eingesetzten Beamten mehrere Beweismittel sicher. Zudem entdeckten sie einen Schlüssel zu dem vermutlichen Tatfahrzeug. Dieses wurde im Umfeld aufgefunden und beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Aufgrund der Meldung der aufmerksamen Zeugen gelang es der Polizei, zwei Tatverdächtige zu stellen und einen Diebstahl zu verhindern. Sollten Ihnen verdächtige Personen in Ihrer Umgebung auffallen, rufen Sie umgehend den Notruf der Polizei unter 110.

