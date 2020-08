POL-CE: Celle- Urlaubsabwesenheit ausgenutzt - Wohnhauseinbruch

Polizeiinspektion Celle

Celle- Urlaubsabwesenheit ausgenutzt - Wohnhauseinbruch

Im Celler Ortsteil Osterloh drangen bislang unbekannte Einbrecher in der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus im Mühlenweg ein. Die Besitzer des Hauses selbst befanden sich zum Zeitpunkt der Tat im Urlaub. Aufgrund einer guten Nachbarschaft wurde der Einbruch in das Wohnhaus jedoch zeitnah entdeckt. Dennoch gelang es den Tätern nach Aufhebeln der Terrassentür in das Gebäudeinnere einzudringen und sämtliche Räume, Schränke und Behältnisse nach Verwertbarem zu durchsuchen. Ersten Ermittlungen zu Folge wurden Schmuckgegenstände aus dem Haus entwendet.

