Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt auf Parkplatz endet im Schaufenster

Uslar (ots)

Uslar (Kl) Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr verlor ein 19-jähriger auf einem Parkplatz die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte in die Schaufensterscheibe eines dortigen Einkaufsmarktes. Die Scheibe wurde beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Schaden am Heck des Pkw beläuft sich auf 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell