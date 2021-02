Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Steinweg 19. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 07.02.2021, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 02:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Pkw der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um eine Rechtskurve, auf die der unbekannte Fahrzeugführer augenscheinlich mit zu hoher Geschwindigkeit zufuhr. Auf der bereits schneebedeckten Fahrbahn verlor dieser dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem geparkten Pkw zusammen. Dadurch entstand ein geschätzter Schaden von 1500 EUR an dem Pkw der Geschädigten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher und sein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382/919200) zu melden.

