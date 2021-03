Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auto zerkratzt (28.03.2021)

Konstanz (ots)

Am Samstag, im Zeitraum von 00.00 bis 12.00 Uhr, wurde die Fahrertüre an einem schwarzen Smart Cabrio zerkratzt. Das Fahrzeug war in der Mannheimer Straße in Konstanz am Fahrbahnrand geparkt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz in Verbindung zu setzen (Tel. 07531 995-2222).

