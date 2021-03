Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohungsbrand (27.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 18.20 Uhr in Villingen in der Fasanenstraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Auf einem Balkon brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus und zerstörte die dort gelagerten Gegenstände. Das Feuer griff in die Wohnung über und breitete sich im dortigen Wohnzimmer aus. Der Feuerwehr Villingen gelang es, den Brand zu löschen und einen weiteren Übergriff zu verhindern. Eine Bewohnerin wurde vorsorglich mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum verbracht. Die evakuierten Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der geschätzte Sachschaden in der Brandwohnung liegt bei ca. 100 000 Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

