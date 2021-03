Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Landkreis Rottweil) Zwei vermisste Kinder sorgen für Sucheinsatz (26.03.2021)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Freitagabend kreiste über dem Stadtgebiet von Oberndorf ein Polizeihubschrauber. Dieser war in die Suche nach zwei 6-jährigen Jungs involviert. Diese hatten sich vom Elternhaus entfernt und waren zunächst unauffindbar. Aufgrund der Dunkelheit und dem Umstand, dass die Kinder nicht aufzufinden waren, erfolgten koordinierte Suchmaßnahmen der Polizei. Dies sorgte wiederum für eine erhöhte Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, so dass um 19.40 Uhr ein Hinweis einging, der zu den Kindern führte. Diesen waren wohlauf und konnten jeweils den Eltern übergeben werden. Der Sucheinsatz wurde umgehend beendet.

