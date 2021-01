Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) Sachbeschädigung an Pkw (23.01.2021)

Konstanz (ots)

Am Samstag in der Zeit von 15:20 bis 15:37 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des dm-drogerie Marktes in der Aachenstraße in Stockach abgestellter Pkw beschädigt. Unbekannte Täterschaft verursachte mit einem unbekannten Gegenstand am Pkw Opel Zafira Farbe blau in einer Höhe von 80 cm einen Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite über beide Türen und den hinteren Kotflügel. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1´000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Stockach unter Tel. 07771/9391-0 erbeten.

