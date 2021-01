Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dettingen) Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet (22.01.21/ zw. 20 und 21 Uhr)

Konstanz-Dettingen (ots)

Zur oben benannten Zeit befuhr der männliche, 32-jährige Beschuldigte mit einem Mercedes Kastenwagen die Konstanzer Straße, kommend von der Kapitän-Romer-Straße in Fahrtrichtung Konstanz. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fzg.-Lenker zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, übersteuerte in der Folge nach links und kollidierte schließlich mit einem Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Hierbei verletzt sich der Fahrzeugführer leicht. Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Einige Stunden später meldete sich der Verletzte über Notruf bei der Polizei. Aufgrund festgestellter Alkoholisierung wurde bei dem Beschuldigten eine Blutentnahme angeordnet. Weiterhin wurde festgestellt, dass das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen wurde. Einen Führerschein besitzt der Fahrer ebenfalls nicht. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden

