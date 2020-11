Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Unfall verursacht und zu Fuß geflüchtet

(ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19 Jahre alte Unfallverursacher zu Fuß flüchtig ging, kam es am frühen Sonntagmorgen auf der Landesstraße 559.

Der junge Fahrer war kurz nach 04:00 Uhr mit seinem Toyota auf der L 559 in Richtung Blankenloch unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge beschädigte er zwei Verkehrszeichen, überschlug sich und kam anschließend im Wald zum Stehen. Der 19-Jährige ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht in Richtung Wohnadresse, wo er durch eine Polizeistreife vorläufig festgenommen werden konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von über 1,2 Promille, weshalb er erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

