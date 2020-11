Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher entwenden Schmuck aus Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Samstag drangen unbekannte Täter in eine Wohnung im Kanalweg ein und nahmen diversen Schmuck an sich.

Zwischen 18:00 Uhr und 01:00 Uhr hebelten die Diebe die unverschlossene Balkontür der Wohnung auf. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen und entwendeten einen versilberten und einen vergoldeten Verlobungsring, sowie ein paar Ohrringe. Der Wert des Stehlgutes beläuft sich schätzungsweise auf 150 Euro. Erkenntnisse über den entstandenen Sachschaden gibt es bislang nicht.

Zeugen welche das Geschehen beobachteten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721 666-3311 zu melden.

David Bortolin, Pressestelle

